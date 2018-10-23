На пункте пропуска Гоптовка на Харьковщине отец и сын пыталась переместить через границу из России труп родственницы, выдавая ее за живого пассажира.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook.

Около 17.30 к пункту пропуска Гоптовка на Харьковщине, на въезд в Украину прибыл автомобиль Ford российской регистрации под управлением гражданина РФ.

В качестве пассажира в транспортном средстве находился украинец, сын водителя.

Во время осмотра транспортного средства на заднем сидении правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности, как живой человек.

Уже потом, после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ.

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По словам правонарушителей, они пытались переместить на территорию Украины труп своей родственницы под видом пассажирки с целью захоронения в Запорожской области.

Российские правоохранители, которые несут службу в смежном Гоптовке пункте пропуска Нехотеевка в свою очередь, не увидели в перемещении трупа в такой способ ничего чрезвычайного, и после проведения всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ.

Сейчас продолжаются следственные действия, направлено сообщение в Нацполицию о совершении правонарушения, предусмотренного В. 115 УКУ Умышленное убийство.

Напомним, на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался прорваться через границу.