На пункті пропуску Гоптівка на Харківщині батько і син намагалася перемістити через кордон з Росії труп родички, видаючи її за живого пасажира.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян в Facebook.

Близько 17.30 до пункту пропуску Гоптівка на Харківщині, на в’їзд в Україну прибув автомобіль Ford російської реєстрації під керуванням громадянина РФ.

В якості пасажира в транспортному засобі знаходився українець, син водія.

Під час огляду транспортного засобу на задньому сидінні правоохоронці виявили труп жінки, яка була посаджена і пристебнута ременем безпеки, як жива людина.

Вже потім, після виявлення трупа, водій, який виявився чоловіком померлої жінки, надав прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане компетентними органами РФ.

За словами затриманих, вони намагалися перемістити на територію України труп своєї родички під виглядом пасажирки з метою поховання в Запорізькій області.

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Російські правоохоронці, які несуть службу у суміжному пункті пропуску Гоптівка Нехотєєвка в свою чергу, не побачили в переміщенні трупа в такий спосіб нічого надзвичайного, і після проведення всіх контрольних операцій випустили транспортний засіб з території РФ.

Наразі тривають слідчі дії, направлено повідомлення до Нацполіції про вчинення правопорушення, передбаченого в. 115 ККУ Умисне вбивство.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні затримали іноземця, який намагався прорватися через кордон.