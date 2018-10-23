В Риме на станции метро Репубблика произошла авария на эскалаторе, на котором ехали болельщики матча ЦСКА – Рома. У людей множественные травмы и переломы.
Сломавшийся эскалатор стал двигаться вниз на большой скорости, сообщает La Repubblica.
В результате аварии пострадали 30 человек, 7 из них в больнице в тяжелом состоянии. Один человек лишился ноги.
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По неподтвержденным данным, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, прыгавшие на эскалаторе.
На видеозаписи случившегося видно, что полотно эскалатора с большой скоростью движется вниз.
В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt
— Фанаты ЦСКА RBWorld (@RBWorldorg) 23 октября 2018 г.
Напомним, в метро Киева женщина потеряла сознание и упала на эскалаторе.