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Оторванная нога и переломы: в Риме из-за аварии эскалатора пострадали 30 человек

В Риме на станции метро Репубблика произошла авария на эскалаторе, на котором ехали болельщики матча ЦСКА – Рома. У людей множественные травмы и переломы.

Сломавшийся эскалатор стал двигаться вниз на большой скорости,  сообщает La Repubblica.

В результате аварии пострадали 30 человек, 7 из них в больнице в тяжелом состоянии. Один человек лишился ноги.

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По неподтвержденным данным, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, прыгавшие на эскалаторе.

На видеозаписи случившегося видно, что полотно эскалатора с большой скоростью движется вниз.

Напомним, в метро Киева женщина потеряла сознание и упала на эскалаторе.

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