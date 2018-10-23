У Римі на станції метро Репуббліка сталася аварія на ескалаторі, на якому їхали вболівальники матчу ЦСКА – Рома. У людей численні травми і переломи.

Ескалатор став рухатися вниз на великій швидкості, повідомляє La Repubblica.

У результаті аварії постраждали 30 осіб, 7 з них в лікарні у важкому стані. Одна людина позбулася ноги.

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За непідтвердженими даними, аварію могли спровокувати вболівальники ЦСКА, які стрибали на ескалаторі.

На відеозаписі видно, що полотно ескалатора з великою швидкістю рухається вниз.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКА RBWorld (@RBWorldorg) 23 октября 2018 г.

Нагадаємо, в метро Києва жінка втратила свідомість і впала на ескалаторі.