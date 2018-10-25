В Нью-Йорке, в ресторан американского актера Роберта Де Ниро, неизвестные прислали “подозрительную посылку” и взрывное устройство, похожее на то, что получили Хиллари и Билл Клинтон и Барак Обама.
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на полицию Нью-Йорка.
Полиция лишь сообщила о получении подозрительной посылки в районе Трибека, где находится ресторан актера, но не упоминала имени Роберта де Ниро.
Посылку с подозрительным содержимым направили также и бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.
Стражи порядка перехватили эту посылку еще в почтовом отделении.
К слову, Роберт Де Ниро несколько раз публично критиковал политику Трампа, в том числе используя нецензурную лексику.
В октябре 2016 года Де Ниро назвал Трампа свиньей и заявил, что готов ударить его по лицу, однако потом передумал: “Я не могу ударить его, потому что теперь он президент. И я должен уважать эту позицию”.
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Напомним, ранее против Обамы и Клинтонов совершены попытки терактов.
Фото: Denis Makarenko/Dreamstime.com
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