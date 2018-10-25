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Роберт Де Ниро и Байден получили бомбу вслед за Обамой и Клинтон

В Нью-Йорке, в ресторан американского актера Роберта Де Ниро, неизвестные прислали “подозрительную посылку” и взрывное устройство, похожее на то, что получили Хиллари и Билл Клинтон и Барак Обама.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Полиция лишь сообщила о получении подозрительной посылки в районе Трибека, где находится ресторан актера, но не упоминала имени Роберта де Ниро.

Посылку с подозрительным содержимым направили также и бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Стражи порядка перехватили эту посылку еще в почтовом отделении.

К слову, Роберт Де Ниро несколько раз публично критиковал политику Трампа, в том числе используя нецензурную лексику.

В октябре 2016 года Де Ниро назвал Трампа свиньей и заявил, что готов ударить его по лицу, однако потом передумал: “Я не могу ударить его, потому что теперь он президент. И я должен уважать эту позицию”.

Читайте: Человек с низким IQ: Трамп ответил Роберту Де Ниро

Напомним, ранее против Обамы и Клинтонов совершены попытки терактов.

Фото: Denis Makarenko/Dreamstime.com

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