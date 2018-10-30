У Німеччині медбрат Нільс Хегель зізнався у вбивстві 100 пацієнтів, яким вводив смертельні дози ліків.

Імовірно Хегель винен у вбивстві як мінімум 36 осіб у лікарні Олденбурга і 64 – у клініці Дельменгорста, повідомляє BBC News.

Під час чергових судових слухань Нільс Хегель ствердно відповів на питання судді про те, чи згоден він з пред’явленими йому звинуваченнями.

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Хегель вводив своїм пацієнтам смертельні дози ліків, але залишав можливість для того, щоб їх можна було повернути до життя в останній момент.

Вік жертв медбрата від 34 до 96, хоча він їх не відбирав за якимись певними критеріями.

Після психіатричної експертизи, фахівець зазначив, що вбивства для Нільса були подібні прийняттю наркотику.

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Фото: unsplash.