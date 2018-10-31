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Сбили 2 копов и протаранили 10 авто: как в Киеве взяли банду “домушников”

В Киеве члены банды квартирных воров при задержании сбили двух полицейских и повредили 10 автомобилей.

Ночью 28 октября правоохранители задержали четырех иностранцев после попытки ограбить очередное помещение в Деснянском районе Киева, сообщает столичная полиция.

– Подозреваемые пытались выехать со двора дома, когда для их задержания оперативники заблокировали транспортное средство. В ответ на требование полицейских выйти из автомобиля, злоумышленники заблокировались в салоне машины и пытались убежать, протаранивая при этом припаркованные автомобили, в том числе и служебное авто полицейских. В целом они повредили десять машин, – рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, двигаясь задним ходом, преступники также сбили двух полицейских, которые получили ссадины и ушибы, но убежать им не удалось.

Все задержанные – граждане другого государства, двое них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще один – неоднократно судимый за совершение квартирных краж.

Дома у воров нашли несколько единиц оружия, происхождение и вид которого будет установлено после экспертизы. Также изъяты наборы отмычек и ключей.

Среди изъятого – ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны, которые, вероятно, были похищены из квартир киевлян.

На данный момент доказана их причастность к совершению трех квартирных краж в Киеве, Киевской и Житомирской областях и одного квартирного ограбления в столице.

Открыто два уголовных производства: по факту кражи (ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК).

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

 

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Сбили 2 копов и протаранили 10 авто: как в Киеве взяли банду “домушников” / 7 фотографий

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К слову, в Днепре автомобилист ударил ножом в грудь грабителя, который украл из его машины аккумулятор.

Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua

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