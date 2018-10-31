У Києві члени банди квартирних крадіїв при затриманні збили двох поліцейських та пошкодили 10 автомобілів.

Вночі 28 жовтня правоохоронці затримали чотирьох іноземців після спроби пограбувати чергове помешкання у Деснянському районі Києва, повідомляє столична поліція.

– Підозрювані намагалися виїхати з двору будинку, коли для їх затримання оперативники заблокували транспортний засіб. У відповідь на вимогу поліцейських вийти з автомобіля, зловмисники заблокувалися в салоні машини і намагалися втекти, протаранюючи при цьому припаркові автомобілі, у тому числі і службове авто поліцейських. Загалом вони пошкодили десять машин, – розповів начальник Головного управління Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко.

За його словами, рухаючись заднім ходом, злочинці також збили двох працівників поліції, які отримали садна та забої, але втекти їм не вдалося.

Усі затримані – громадяни іншої держави, двоє них перебувають під слідством за скоєння аналогічних злочинів у Солом’янському районі Києва, ще один – неодноразово судимий за скоєння квартирних крадіжок.

Вдома у крадіїв знайшли кілька одиниць зброї, походження і вид якої буде встановлено після експертизи. Також вилучені нароби відмичок і ключів.

Серед вилученого – ювелірні вироби, столові прибори, годинники, телефони, які, ймовірно, були викрадені із квартир киян.

На даний момент доведена їх причетність до скоєння трьох квартирних крадіжок у Києві, Київській та Житомирській областях і одного квартирного пограбування у столиці.

Відкрито два кримінальні провадження: за фактом крадіжки (ст. 185 Кримінального кодексу України) та за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 ККУ).

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.













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До слова, у Дніпрі автомобіліст вдарив ножем у груди грабіжника, який вкрав з його машини акумулятор.

Фото, відео: kyiv.npu.gov.ua