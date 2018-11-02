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В Польше “заминировали” 21 самолет в Лондон

Польские пограничники проверили 21 самолет, летящий в Лондон, из-за анонимного сообщения о минировании.

Літак

Неизвестный злоумышленник не уточнил, в каком именно самолете заложена взрывчатка, поэтому пришлось проверять все самолеты, которые направлялись в Лондон из разных аэропортов, пишет Interia.pl.

По словам представительницы Пограничной службы Анны Михальской, проверено 5 самолетов в варшавских аэропортах имени Шопена и Модлин, а также 4 самолета – в аэропорту Вроцлава, 3 – в Кракове, по два – в Познани, Гданьске и Катовице, а также по одному в Ряшеве, Люблине и Ольштыне.

Проверяли не только самолеты, но и багаж, в том числе и ручную кладь.

– Ни в одном из этих самолетов взрывчатка не обнаружена, – подчеркнула Михальская.

Полиция пытается установить личность злоумышленника, сообщившего о ложном минировании.

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Недавно самолет венгерского лоукостера Wizz Air, совершавший рейс Кутаиси-Варшава, экстренно приземлился в румынском аэропорту – из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Фото: dreamstime

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