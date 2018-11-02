Польські прикордонники перевірили 21 літак, що летить до Лондона, через анонімне повідомлення про мінування.

Невідомий зловмисник не уточнив, в якому саме літаку закладена вибухівка, тому довелося перевіряти всі літаки, які прямували до Лондона з різних аеропортів, пише Interia.pl.

За словами представниці Прикордонної служби Анни Михальської, перевірено 5 літаків у варшавських аеропортах імені Шопена і Модлін, а також 4 літаки – в аеропорту Вроцлава, 3 – у Кракові, по два – у Познані, Гданську та Катовіце, а також по одному в Ряшеві, Любліні та Ольштині.

Перевіряли не тільки літаки, але і багаж, в тому числі і ручну поклажу.

– Ні в одному з цих літаків вибухівки не виявлено, – підкреслила Михальська.

Поліція намагається встановити особу зловмисника, який повідомив про неправдиве мінування.

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Нещодавно літак угорського лоукостера Wizz Air, що здійснював рейс Кутаїсі-Варшава, екстрено приземлився в румунському аеропорту – через анонімне повідомлення про загрозу вибуху.

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