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В Николаеве на улице собаки покусали детей и беременную женщину

В Николаеве участились случаи нападения бездомных собак на жителей города.

Напади собак на людей

Всего за несколько дней агрессивные животные покусали 5-летнего мальчика, 15-летнюю девочку и беременную женщину, говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.

Заявления о нападениях стай собак в Николаеве поступают чуть ли не ежедневно, однако их количество только растет.

В коммунальном предприятии Центр защиты животных разводят руками, мол, все, что могут сделать, – это поймать животное, стерилизовать и некоторое время держать на карантине.

Но одновременно здесь могут содержать не более 160 собак, остальные остаются на улице.

А городской совет Николаева никак не может определиться с правилами содержания и регулирования количества бездомных животных.

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Напомним, ранее мы писали, как в Николаеве уличная собака напала на ребенка.

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