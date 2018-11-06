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У Миколаєві на вулиці собаки покусали дітей та вагітну жінку

У Миколаєві почастішали напади безпритульних собак на мешканців міста.

Напади собак на людей

Лише за кілька днів агресивні тварини покусали 5-річного хлопчика, 15-річну дівчинку та вагітну жінку, йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

Заяви про напади зграй собак у Миколаєві надходять ледь не щодня, проте  їхня кількість лише зростає.

У комунальному підприємстві Центр захисту тварин розводять руками, мовляв, усе, що можуть зробити, – це впіймати тварину, стерилізувати та деякий час тримати на карантині.

Але одночасно тут можут утримувати не більше 160 собак, решта залишається на вулиці.

А міська рада Миколаєва ніяк не може визначитися з правилами утримання та регулювання кількості безпритульних тварин.

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Нагадаємо, раніше ми писали, як у Миколаєві вуличний собака напав на дитину.

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