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В Киеве троллейбус задавил мужчину

На Березняках в Киеве троллейбус насмерть сбил 43-летнего мужчину, который на остановке ремонтировал автомобиль.

У Києві тролейбус задавив чоловіка

Погибший работал водителем в аварийной службе и остановился, чтобы починить служебное авто, в это время его переехал троллейбус, сообщает Информатор.

Удар был такой силы, что мужчина погиб на месте происшествия.

Одна из версий ДТП – водитель не справился с управлением из-за неисправности пневмосистемы троллейбуса.

На месте аварии работает полиция.

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Недавно в Киеве произошло тройное ДТП. Из-за аварии Шулявский путепровод был полностью заблокирован для проезда автомобилей и общественного транспорта.

ФотоИнформатор

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