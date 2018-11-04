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Тройное ДТП возле Шулявской: Smart чуть не вылетел с моста

Из-за аварии Шулявский путепровод был полностью заблокирован как для проезда автомобилей, так и для проезда общественного транспорта.

В результате тройного ДТП на Шулявском путепроводе возле метро Шулявская пострадало два человека, движение на месте аварии было заблокировано, сообщает Эспрессо.

Столкнулись автомобили в тот момент, когда Opel Vectra Caravan выехал на встречную полосу (ехал в сторону метро Дорогожичи) в тот момент, когда там двигался Smart Fortwo. От падения с путепровода Смарт спас ограждающий барьер. От удара одна железобетонная плита упала с путепровода.

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Тройное ДТП возле Шулявской: Smart чуть не вылетел с моста / 2 фотографии

На этом аварии не закончились и Opel, продолжив движение по встречке, в лобовую столкнулся еще и с Citroën Grand C4 Picasso.

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В результате ДТП пострадали два человека с Опеля.

Напомним, в Киеве водитель, пытаясь объехать остановку, врезался в столб.

Фото: espreso.tv

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