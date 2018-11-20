Под Киевом на Одесской трассе произошло масштабное ДТП – столкнулись 3 легковушки и грузовик.
Volkswagen протаранил и перевернул ГАЗель, потом столкнулись еще один Volkswagen и ВАЗ, сообщает Магнолия ТВ.
Затем фура не разминулась с легковушкой. Водителя одного из Volkswagen госпитализировали.
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В результате аварии образовались пробки.
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие / 7 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре произошло ДТП с участием десяти автомобилей.
Фото: Магнолия ТВ.
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