PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Надзвичайні події / Під Києвом зіштовхнулися 4 автомобілі, є постраждалі/

Под Киевом столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

Под Киевом на Одесской трассе произошло масштабное ДТП – столкнулись 3 легковушки и грузовик.

Volkswagen протаранил и перевернул ГАЗель, потом столкнулись еще один Volkswagen и ВАЗ, сообщает Магнолия ТВ.

Затем фура не разминулась с легковушкой. Водителя одного из Volkswagen госпитализировали.

Читайте: Сгорела дотла: в Киеве на ходу загорелась автокофейня

В результате аварии образовались пробки.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре произошло ДТП с участием десяти автомобилей.

Фото: Магнолия ТВ.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Трижды выстрелил в прохожего: в Киеве задержали пьяного мужчину
Снимал и продавал видео: на Киевщине мужчина насиловал дочерей (18+)
Сгорела дотла: в Киеве на ходу загорелась автокофейня
Непогода в Украине обесточила 60 населенных пунктов
ДТП
Масштабное ДТП в Днепре: на перекрестке столкнулись 10 авто
У Нікополі брат ледь не вбив 13-річну сестру
18 ножевых ранений: в Никополе брат чуть не убил 13-летнюю сестру
ДТП
Смертельное ДТП в Винницкой области: авто врезалось в мост
В Италии нашли авиабомбу, эвакуировали 7 тыс. человек
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка