В Киеве, на улице Кирилловской, на ходу вспыхнул автомобиль,который был оборудован под мобильную кофейню. Он выгорел дотла.

Citroen Berlingo, который переоборудовали под мобильную кофейню, двигался в сторону проспекта Бандеры, когда из-под капота резко пошел огонь, сообщает Информатор.

Пламя сразу же охватило весь автомобиль, водитель попытался спасти кофемашину, но не мог открыть двери авто, которое выгорело дотла всего за несколько минут.

Предварительно, причиной пожара стал оторвавшийся топливный шланг.

Бензин попал на горячие части двигателя и вспыхнул.

Читайте: Остался один каркас. На Харьковщине на ходу сгорел пассажирский автобус

Напомним, как в Сумской области на ходу загорелся автобус.

Фото: Информатор

Видео: informator.ua