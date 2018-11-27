В Здолбуновском районе села Копытково Ровенской области бешеный кот покусал двух человек.

Кот укусил жителя села и его соседку во время того, как они пытались его словить.

Об этом сообщает Ровно вечернее.

Животное по просьбе пострадавших застрелил другой житель села. После чего мужчина, на которого напал кот, доставил труп мертвого животного в местную ветеринарную клинику. Там официально подтвердили бешенство животного.

Труп кота сожгли.

Сейчас проводятся необходимые меры: устанавливают возможные контакты кота с другими животными и людьми, проводят дезинфекцию, а также делают животным прививки от бешенства.

Читайте: Шансов не было: во Львове от бешенства умерла 68-летняя женщина

К слову, бешенство – самое смертоносное заболевание, которое имеет 100% летальный исход. Факты ICTV собрали причины, симптомы, а также пути лечения опасного заболевания.