PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Шансов не было: во Львове от бешенства умерла 68-летняя женщина/

Шансов не было: во Львове от бешенства умерла 68-летняя женщина

В пятницу, 2 ноября, во Львовской инфекционной больнице скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали бешенство.

68-летнюю женщину из с. Милятин Городокского района госпитализировали в инфекционную больницу 26 октября. Врачи диагностировали у нее смертельно опасное заболевание – бешенство. Ее три месяца назад укусил щенок в возрасте примерно два месяца. Щенка женщине дал сосед. У соседа живет собака-мать, другие щенки и они здоровы, сосед вакцинировал собак.

Пациентка неделю провела в реанимации, но шансов побороть болезнь у женщины не было – это заболевание не лечится, сообщила ZAXID.NET заведующая отделением особо опасных инфекций Львовского областного лабораторного центра Ирина Кулиш.

Читайте: Гриппа еще нет. ОРВИ за неделю заболели более 160 тыс. украинцев

Последний случай бешенства среди людей во Львовской области, как говорит Кулиш, был зафиксирован в 2009 году у жителя Борислава.

К слову, Факты ICTV напоминают причины, симптомы, а также пути лечения опасного бешенства.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лечению не поддается! Бешенство: как не заразиться и что делать
Во Львове мужчина прострелил себе грудь на глазах у жены
Во Львове отключили отопление – причина
Легендарный Ник Вуйчич приехал во Львов
Не поместились в салон: пьяная женщина везла 3 детей в багажнике
Храм УПЦ МП обклеїли плакатами зі Сталіним
Во Львове храм УПЦ МП обклеили плакатами со Сталиным
На работу едет тот, кто протиснется! Почему во Львове проблемы с маршрутками
Плати, сколько захочешь: рестораны Львова провели необычную акцию
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка