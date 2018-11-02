В пятницу, 2 ноября, во Львовской инфекционной больнице скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали бешенство.

68-летнюю женщину из с. Милятин Городокского района госпитализировали в инфекционную больницу 26 октября. Врачи диагностировали у нее смертельно опасное заболевание – бешенство. Ее три месяца назад укусил щенок в возрасте примерно два месяца. Щенка женщине дал сосед. У соседа живет собака-мать, другие щенки и они здоровы, сосед вакцинировал собак.

Пациентка неделю провела в реанимации, но шансов побороть болезнь у женщины не было – это заболевание не лечится, сообщила ZAXID.NET заведующая отделением особо опасных инфекций Львовского областного лабораторного центра Ирина Кулиш.

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Последний случай бешенства среди людей во Львовской области, как говорит Кулиш, был зафиксирован в 2009 году у жителя Борислава.

К слову, Факты ICTV напоминают причины, симптомы, а также пути лечения опасного бешенства.