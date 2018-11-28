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В бассейне столичного спортклуба утонул мужчина

В бассейне спортивного клуба SportLife по улице Волошская 62 в Киеве утонул 30-летний посетитель.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел около 15.40.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте: Горе в семье олимпийского чемпиона: годовалая дочь утонула в бассейне

В спортивном клубе SportLife отказались комментировать ситуацию.

Напомним, летом в Харьковской области две девочки утонули в самодельном бассейне.

Фото: sportlife.ua.

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