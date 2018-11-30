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Меркель опоздает на саммит G20 – подвел самолет

Из-за технических неполадок с самолетом канцлер Германии Ангела Меркель пропустит открытие саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Самолет с немецкой делегацией вечером 29 ноября вылетел из Берлина в Аргентину, но через час совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Кельна, сообщает DW.

Командир правительственного Airbus A340-300 объяснил, что причиной экстренной посадки стал сбой электронных систем самолета.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, Ангела Меркель и министр финансов ФРГ Олаф Шольц сегодня вылетят в Мадрид, а оттуда – коммерческим рейсом в Буэнос-Айрес.

Это позволит Меркель прибыть на саммит G20 с минимальной задержкой.

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Напомним, президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе.

Фото: Joachim Eckel|Dreamstime.com

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