PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Трамп отменил встречу с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе/

Трамп отменил встречу с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп отменяет встречу с Владимиром Путиным из-за конфликта в Керченском проливе.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Трамп принял такое решение после  ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе.

– Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что лучше, если все заинтересованные стороны отменят мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным, – написал он.

Читайте: Агрессия на Азовском море: в США создали резолюцию против РФ

Напомним, что 25 ноября в результате агрессии России в Керченском проливе были обстреляны корабли ВМС Украины, ранены и захвачены украинские моряки.

Ранее Трамп уже заявлял, что та ситуация, которая произошла в Азовском море ему не нравится.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Блокада українських портів на Азові – чергова спроба РФ “закрутити гайки”
Украина может предложить 29 россиян в обмен на пленных моряков
От ракет до штурма. Украинцы чудом выжили во время атаки РФ на Азове
Два бывших сотрудника СБУ участвовали в захвате украинских кораблей
Грозит перевод в СИЗО Лефортово: адвокат о судьбе украинских моряков
Конфликт в Керченском проливе: Германия поддержит санкции против РФ
Атака РФ на Азове. СБУ получила переговоры российских летчиков
Атака России в Азовском море: Киев попросит закрыть Босфор
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка