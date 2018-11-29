Президент США Дональд Трамп отменяет встречу с Владимиром Путиным из-за конфликта в Керченском проливе.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Трамп принял такое решение после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе.

– Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что лучше, если все заинтересованные стороны отменят мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным, – написал он.

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Напомним, что 25 ноября в результате агрессии России в Керченском проливе были обстреляны корабли ВМС Украины, ранены и захвачены украинские моряки.

Ранее Трамп уже заявлял, что та ситуация, которая произошла в Азовском море ему не нравится.