На одной из улиц Бахмута Донецкой области около 8.00 утра водитель ВАЗ 2115 сбил трех 11-летних детей, которые переходили дорогу.

В результате ДТП школьники получили травмы и доставлены в больницу на диагностику, сообщает областная полиция.

В то же время не уточняется – дети пересекали доргу в установленном для этого месте или нет.

Сейчас решается вопрос об открытии дела по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

К слову, недавно в Пятихатках Днепропетровской области пьяный водитель сбил на обочине 31-летнюю женщину на восьмом месяце беременности и ее двухлетнего сына.

Фото: Pixabay