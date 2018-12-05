На одной из улиц Бахмута Донецкой области около 8.00 утра водитель ВАЗ 2115 сбил трех 11-летних детей, которые переходили дорогу.
В результате ДТП школьники получили травмы и доставлены в больницу на диагностику, сообщает областная полиция.
В то же время не уточняется – дети пересекали доргу в установленном для этого месте или нет.
Сейчас решается вопрос об открытии дела по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
К слову, недавно в Пятихатках Днепропетровской области пьяный водитель сбил на обочине 31-летнюю женщину на восьмом месяце беременности и ее двухлетнего сына.
Фото: Pixabay
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