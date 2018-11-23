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Факти / Надзвичайні події / На Дніпропетровщині п'яний водій збив вагітну жінку з дворічним сином/

На Днепропетровщине пьяный водитель сбил беременную женщину с двухлетним сыном

В Пятихатках Днепропетровской области пьяный водитель сбил на обочине 31-летнюю женщину на восьмом месяце беременности и ее двухлетнего сына.

П'яний водій збив вагітну жінку з дворічним сином

У женщины открытая черепно-мозговая травма, она сейчас в реанимации, сообщает областная полиция.

У мальчика, который сидел в детской коляске, незначительные ушибы, но его тоже госпитализировали.

Полицейские сразу после ДТП проверили 50-летнего водителя на состояние алкогольного опьянения. Тест показал 2,22 промилле.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водителю грозит лишение свободы на срок от трох до восьми лет с лишением прав на срок до трех лет или без такового.

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На Днепропетровщине пьяный водитель сбил беременную женщину с двухлетним сыном / 2 фотографии

На днях в Запорожской области водитель ВАЗ, который находился в состоянии наркотического опьянения, спровоцировал смертельное ДТП.

Фото: dp.npu.gov.ua

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