В Пятихатках Днепропетровской области пьяный водитель сбил на обочине 31-летнюю женщину на восьмом месяце беременности и ее двухлетнего сына.
У женщины открытая черепно-мозговая травма, она сейчас в реанимации, сообщает областная полиция.
У мальчика, который сидел в детской коляске, незначительные ушибы, но его тоже госпитализировали.
Полицейские сразу после ДТП проверили 50-летнего водителя на состояние алкогольного опьянения. Тест показал 2,22 промилле.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Водителю грозит лишение свободы на срок от трох до восьми лет с лишением прав на срок до трех лет или без такового.
На днях в Запорожской области водитель ВАЗ, который находился в состоянии наркотического опьянения, спровоцировал смертельное ДТП.
Фото: dp.npu.gov.ua