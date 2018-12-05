В Киевской области на АЗС в автомобиле взорвался баллон газовой установки. В результате чего сильно пострадал водитель авто.

– Взрыв произошел в селе Крушинка Васильковского района. Взрыв баллона газовой установки прозвучал во время заправки автомобиля Газель на АЗС, – рассказываются в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

В результате взрыва сильно пострадал 47-летний водитель авто. Он получил ранения различной степени тяжести. На данный момент он находится в больнице. Его состояние оценивают как стабильное.

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К слову, переоборудование машины было законным, это подтверждают соответствующие документы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью УК Украины).









В Киевской области прогремел взрыв на АЗС / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Вишневом Киевской области обрушилась крыша недавно построенного спорткомплекса.

Фото: ГУНП в Киевской области.