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Факти / Надзвичайні події / У Бразилії чоловік відкрив вогонь по прихожанам собору і наклав на себе руки/

В Бразилии мужчина открыл стрельбу по прихожанам собора и покончил с собой

В бразильском городе Кампинас мужчина открыл стрельбу по прихожанам кафедрального собора. В результате это погибло 4 человека.

Неизвестный открыл огнь во время службы в кафедральном соборе в городе Кампинас, сообщает CBN Campinas.

‏По предварительной информации, в результате стрельбы убиты 4 человека, еще четверо получили ранения. После трагедии стрелок покончил с собой.

Читайте: Самоубийство в Харькове: нотариус повесилась в собственном офисе

Ранее Факты ICTV писали, что у Словении столкнулись два микроавтобуса с украинцами. В результате ДТП погибла 63-летняя женщина, еще трое пассажиров получили тяжелые травмы.

Фото: CBN Campinas.

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