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Самоубийство в Харькове: нотариус повесилась в собственном офисе

В Харькове повесилась 46-летняя нотариус прямо в своем офисе.

В Харькове местный нотариус покончила жизнь самоубийством. Повешенную начальницу в ее офисе обнаружила помощница, сообщает полиция.

Девушка сразу обратилась в полицию. Эксперты заявили, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Как сообщают источники, имя нотариуса, которая покончила с собой – Юлия Грузкова. В 2015 году женщина пережила убийство мужа – адвоката Александра Грузкова. Его застрелили возле дома.

Напомним, во Львовской области в арендованной квартире покончил с собой военный.

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