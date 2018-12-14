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Факти / Надзвичайні події / Розбещував двох дівчаток-сестер: у Києві педофіла засудили до 12 років/

Развращал двух девочек-сестер: в Киеве педофила приговорили к 12 годам

В Киеве 53-летнего педофила, жертвами которого стали две сестры 7-ми и 10-ти лет, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Такой приговор вынес Днепровский райсуд столицы относительно мужчины, который ранее был судим за аналогичные преступления, сообщает прокуратура Киева.

Педофил дружил с родителями девочек и часто приглашал детей домой, где и совершал с ними развратные действия.

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Он не признал своей вины, однако в суде полностью доказана его причастность к преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 153 и ч. 2 ст. 156 УК Украины – удовлетворение половой страсти неестественным способом и совершение развратных действий в отношении малолетних лиц.

Напомним, в марте Верховная Рада приняла законопроект, который ужесточил наказание за педофилию.

Фото: Pixabay

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