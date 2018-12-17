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Массовая драка между поляками и украинцами произошла в Варшаве

15 декабря на железнодорожной станции Вильно в Варшаве (Польша) произошла массовая драка между украинцами и поляками.

Драка между поляками и украинцами произошла в Варшаве, передает Warszawawpigulce.pl.

По информации издания, после короткого разговора и драки они начали бросаться бутылками.

Участники драки разошлись, обмениваясь оскорблениями.

Читайте: Поляк вызвал полицию из-за приветствия Слава Украине на поминальном мероприятии

Они ушли прежде, чем кто-то успел вызвать полицию.

На месте осталось много битого стекла.

В результате драки никто не пострадал.

Напомним, на железнодорожном вокзале Киева трое неизвестных напали на гражданина Польши и ограбили его.

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