В Гдыне (Польша) при осмотре авто во время дорожной проверки полицейские нашли девять пистолетов и почти 450 патронов.
Во время дорожной проверки полицейские обнаружили девять пистолетов и почти 450 патронов, передает Польское радио.
Авто, в котором нашли оружие, принадлежало украинцу. Разрешения на оружие у него не было.
Отмечается, что украинец был задержан еще в сентябре этого года.
В Audi A8 47-летнего Рудольфа К. нашли коробку с четырьмя пистолетами Glock, четырьмя пистолетами V. Bernardelli 68, одним пистолетом FEG с глушителем и 446 патронами.
Также у него обнаружили пять мобильных телефонов, еще три обнаружили во время обыска в его доме.
Читайте: В Краматорске торговали оружием в магазине штор
По информации следователей, изучение счетов показало многочисленные соединения с иностранными номерами.
Украинец обвинили в незаконном владении пистолетами и использовании переработанных удостоверений личности других людей.
За эти преступления ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Следствию пока не удалось выяснить, для чего мужчине были нужны пистолеты и патроны.
Напомним, в ночь на 2 декабря на улице Лихаурской в Тбилиси (Грузия) спецназовцы задержали пятерых граждан Украины.