В Гдыне (Польша) при осмотре авто во время дорожной проверки полицейские нашли девять пистолетов и почти 450 патронов.

Во время дорожной проверки полицейские обнаружили девять пистолетов и почти 450 патронов, передает Польское радио.

Авто, в котором нашли оружие, принадлежало украинцу. Разрешения на оружие у него не было.

Отмечается, что украинец был задержан еще в сентябре этого года.

В Audi A8 47-летнего Рудольфа К. нашли коробку с четырьмя пистолетами Glock, четырьмя пистолетами V. Bernardelli 68, одним пистолетом FEG с глушителем и 446 патронами.

Также у него обнаружили пять мобильных телефонов, еще три обнаружили во время обыска в его доме.

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По информации следователей, изучение счетов показало многочисленные соединения с иностранными номерами.

Украинец обвинили в незаконном владении пистолетами и использовании переработанных удостоверений личности других людей.

За эти преступления ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Следствию пока не удалось выяснить, для чего мужчине были нужны пистолеты и патроны.

Напомним, в ночь на 2 декабря на улице Лихаурской в Тбилиси (Грузия) спецназовцы задержали пятерых граждан Украины.