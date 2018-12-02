В ночь на 2 декабря на улице Лихаурской в Тбилиси (Грузия) спецназовцы задержали пятерых граждан Украины.
Обновлено 12.30: Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание семерых украинских граждан в Тбилиси.
Об этом сообщает Грузия Online.
Расследование по делу задержанных ведется по 3-й и 6-й частям статьи 236 УК Грузии, где говорится о противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц.
Ранее о задержании пятерых украинцев сообщил телеканал Рустави 2.
Мужчин задержали в гостинице Альянс, в которой они поселились 27 ноября.
Среди задержанных есть грузинский военный Лука Чхетия, который воевал в батальоне Донбасс. Чхетия приехал в Тбилиси, чтобы принять участие в акции объединенной оппозиции, которая состоится сегодня.
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Отец задержанного подтвердил журналистам намерения сына принять участие в акции.
В МВД Грузии пока не дают комментариев.
Напомним, выборы в Грузии завершились победой Саломе Зурабишвили с результатом 59,61% голосов избирателей во втором туре.
Фото: istockphoto.