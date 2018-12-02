PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Світові новини / У Грузії затримали сімох українців - ЗМІ/

В Грузии задержали семерых украинцев – СМИ

В ночь на 2 декабря на улице Лихаурской в Тбилиси (Грузия) спецназовцы задержали пятерых граждан Украины.

Обновлено 12.30: Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание семерых украинских граждан в Тбилиси.

Об этом сообщает Грузия Online.

Расследование по делу задержанных ведется по 3-й и 6-й частям статьи 236 УК Грузии, где говорится о противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц.

Ранее о задержании пятерых украинцев сообщил телеканал Рустави 2.

Мужчин задержали в гостинице Альянс, в которой они поселились 27 ноября.

Среди задержанных есть грузинский военный Лука Чхетия, который воевал в батальоне Донбасс. Чхетия приехал в Тбилиси, чтобы принять участие в акции объединенной оппозиции, которая состоится сегодня.

Читайте: Выборы в Грузии – кто такая Саломе Зурабишвили

Отец задержанного подтвердил журналистам намерения сына принять участие в акции.

В МВД Грузии пока не дают комментариев.

Напомним, выборы в Грузии завершились победой Саломе Зурабишвили с результатом 59,61% голосов избирателей во втором туре.

Фото: istockphoto.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы в Грузии – кто такая Саломе Зурабишвили
Выборы в Грузии выиграла Саломе Зурабишвили
Учат с первого класса. Как грузины занимаются английским языком
Современная архитектура Грузии: дом в виде огромного гриба и волны
Отказ от пластика и сортировка мусора: как Грузия спасает свою экологию
Цыбулько: В случае возвращения Саакашвили в Грузию Южная Пальмира вздохнет с облегчением
Выборы в Грузии: почему кандидатов подозревают в связях с Россией
Выборы в Грузии: отношения с Украиной и возможное возвращение Саакашвили
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка