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На Донбассе погиб 22-летний военный из Николаевской области

В районе проведения Операции Объединенных сил погиб 22-летний военный из Николаевской области Виталий Нароженко.

погиб военный

В районе проведения Операции Объединенных сил погиб 22-летний военный Виталий Нароженко, сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

По данным ведомства, военный погиб 17 февраля.

Отмечается, что Нароженко погиб на территории Донецкой области при исполнении служебных обязанностей.

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Военный был уроженцем села Костуватое, Братского района Николаевской области.

Напомним, в Одессе повесился 29-летний военнослужащий.

 

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