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На Донбасі загинув 22-річний військовий з Миколаївської області

У районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув 22-річний військовий з Миколаївської області Віталій Нароженко.

погиб военный

У районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув 22-річний військовий Віталій Нароженко, повідомили в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації в Facebook.

За даними відомства, військовий загинув 17 лютого.

Відзначається, що Нароженко загинув на території Донецької області при виконанні службових обов’язків.

Читайте: Під Луганськом зафіксували 33 танки бойовиків

Військовий був уродженець села Костувате, Братського району Миколаївської області.

Нагадаємо, в Одесі повісився 29-річний військовослужбовець.

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