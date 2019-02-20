На Прикарпатье директор сельской школы с физруком избили полицейского, который вечером остановил их авто.

Машина, за рулем которой был директор школы, ехала с включенным дальним светом фар и слепил встречный транспорт, а педагоги были нетрезвые, говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.

В ответ на просьбу предоставить документы и пройти тест на содержание алкоголя патрульный услышал отборную брань и удар в голову. Драку зафиксировала нагрудная камера полицейских.

Водителя Skoda полицейские узнали и без документов, потому что он депутат Тлумацкой общины и директор сельской школы, а его пассажир – учитель физкультуры.

У патрульного после столкновения с педагогами – перелом челюсти, пришлось делать операцию.

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На директора школы все-таки составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения и отпустили. После такого скандала он внезапно заболел и взял больничный.

Утверждает, что это он жертва, и написал заявление на патрульных.

Однако против обоих педагогов открыли уголовное производство по факту нанесения сотруднику полиции телесных повреждений. За это они могут загреметь за решетку минимум на 3 года.

Недавно в Харькове мужчины в масках с оружием напали на сотрудника Нацполиции, у него – тяжелые ранения.