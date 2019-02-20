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Удар у голову: п’яний директор сільської школи з фізруком побили копа

На Прикарпатті директор сільської школи з фізруком побили поліцейського, який ввечері зупинив їхнє авто.

П'яний директор сільської школи з фізруком побили копа

Машина, за кермом якої був директор школи, їхала з увімкненим дальнім світлом фар та сліпив зустрічний транспорт, а освітяни були нетверезі, йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.

У відповідь на прохання надати документи та пройти тест на вміст алкоголю патрульний почув відбірну лайку та удар в голову. Бійку зафіксувала нагрудна камера поліцейських.

Водія Skoda поліцейські впізнали і без документів, бо він депутат Тлумацької громади та ще й директор сільської школи, а його пасажир – вчитель фізкультури.

У патрульного після сутички з освітянами – перелом щелепи, довелося робити операцію.

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На директора школи таки склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху і відпустили. Після такого скандалу він раптово захворів і взяв лікарняний.

Стверджує, що це він жертва, і написав заяву на патрульних.

Проте проти обох педагогів відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення працівникові поліції тілесних ушкоджень. За цей вони можуть загриміти за грати щонайменше на 3 роки.

Нещодавно у Харкові чоловіки у масках зі зброєю напали на співробітника Нацполіції, у нього – важкі поранення.

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