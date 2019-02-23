PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Италии прошел разрушительный ураган, есть погибшие/

В Италии прошел разрушительный ураган, есть погибшие

Сильный ураган накрыл Италию, в результате чего погибли несколько человек.

Буря в Италии

Сильные порывы ветра в Италии свалили деревья и нанесли сильных разрушений в городах, сообщает агентство ANSA.

Так, у Фрозиноне в населенном пункте Алвито обрушилась стена дома, в результате чего погибли два человека.

Читайте: Лас-Вегас впервые за 10 лет засыпало снегом

Возле Рима на авто местного жителя упало дерево, в результате чего он получил тяжелые травмы, а позже скончался в больнице.

А возле Неаполя дерево упало на автомобиль, где находилась женщина с ребенком. Женщина получила травму головы, однако она не угрожает жизни. Ребенок серьезно не пострадал.

  • image
  • image
  • image
В Италии прошел разрушительный ураган, есть погибшие / 3 фотографии

В некоторых регионах не работают школы и приостановлено сообщение с ближайшими островами.

Напомним, как недавно на Вашингтон обрушился торнадо.

Фото: ANSA

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Донецкой области вблизи пункта пропуска взорвалось авто – есть жертвы
В Карпатах погибли двое туристов от обморожения
Скатилась по ступенькам: на Крещатике перевернулась фура с кирпичами
В России легковушка влетела под грузовик: погибли пять человек
Разбитая голова и ушибы: в Харькове из автобуса на ходу выпал мужчина
В пожаре на Черниговщине погибли три ребенка
Самой старшей 103 года: в Днепре пенсионерок избили битами и ограбили
В Днепропетровской области пенсионерка пыталась сжечь себя заживо
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка