Сильный ураган накрыл Италию, в результате чего погибли несколько человек.
Сильные порывы ветра в Италии свалили деревья и нанесли сильных разрушений в городах, сообщает агентство ANSA.
Так, у Фрозиноне в населенном пункте Алвито обрушилась стена дома, в результате чего погибли два человека.
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Возле Рима на авто местного жителя упало дерево, в результате чего он получил тяжелые травмы, а позже скончался в больнице.
А возле Неаполя дерево упало на автомобиль, где находилась женщина с ребенком. Женщина получила травму головы, однако она не угрожает жизни. Ребенок серьезно не пострадал.
В Италии прошел разрушительный ураган, есть погибшие / 3 фотографии
В некоторых регионах не работают школы и приостановлено сообщение с ближайшими островами.
Напомним, как недавно на Вашингтон обрушился торнадо.
Фото: ANSA
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