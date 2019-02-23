Сильный ураган накрыл Италию, в результате чего погибли несколько человек.

Сильные порывы ветра в Италии свалили деревья и нанесли сильных разрушений в городах, сообщает агентство ANSA.

Так, у Фрозиноне в населенном пункте Алвито обрушилась стена дома, в результате чего погибли два человека.

Возле Рима на авто местного жителя упало дерево, в результате чего он получил тяжелые травмы, а позже скончался в больнице.

А возле Неаполя дерево упало на автомобиль, где находилась женщина с ребенком. Женщина получила травму головы, однако она не угрожает жизни. Ребенок серьезно не пострадал.













В Италии прошел разрушительный ураган, есть погибшие / 3 фотографии

В некоторых регионах не работают школы и приостановлено сообщение с ближайшими островами.

Напомним, как недавно на Вашингтон обрушился торнадо.

Фото: ANSA