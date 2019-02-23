Сильний буревій накрив Італію, в результаті чого загинуло кілька осіб.
Сильні пориви вітру в Італії звалили дерева і завдали сильних руйнувань у містах, повідомляє агентство ANSA.
Так, біля Фрозіноне у населеному пункті Алвіто обвалилася стіна будинку, внаслідок чого загинули дві особи.
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Біля Риму на авто місцевого жителя впало дерево, через що він отримав важкі травми, а пізніше помер у лікарні.
А біля Неаполя дерево впало на автомобіль, де перебувала жінка з дитиною. Жінка отримала травму голови, однак вона не загрожує життю. Дитина серйозно не постраждала.
В Італії пройшов руйнівний буревій, є загиблі / 3 фотографии
У деяких регіонах не працюють школи і призупинене сполучення з найближчими островами.
Нагадаємо, як нещодавно на Вашингтон обрушився торнадо.
Фото: ANSA
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