Сильний буревій накрив Італію, в результаті чого загинуло кілька осіб.

Сильні пориви вітру в Італії звалили дерева і завдали сильних руйнувань у містах, повідомляє агентство ANSA.

Так, біля Фрозіноне у населеному пункті Алвіто обвалилася стіна будинку, внаслідок чого загинули дві особи.

Біля Риму на авто місцевого жителя впало дерево, через що він отримав важкі травми, а пізніше помер у лікарні.

А біля Неаполя дерево впало на автомобіль, де перебувала жінка з дитиною. Жінка отримала травму голови, однак вона не загрожує життю. Дитина серйозно не постраждала.













В Італії пройшов руйнівний буревій, є загиблі / 3 фотографии

У деяких регіонах не працюють школи і призупинене сполучення з найближчими островами.

Нагадаємо, як нещодавно на Вашингтон обрушився торнадо.

Фото: ANSA