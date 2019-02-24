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Протесты на границе Венесуэлы: грузовики с гумпомощью сожгли, есть погибшие

На границе Венесуэлы и Колумбии сожгли все грузовики, которые доставляли гуманитарную помощь.

Венесуела

Хуан Гуаидо, который объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, сообщил в Twitter, что на границе страны с Колумбией совершили поджог, в результате которого сгорели грузовики с гуманитарной помощью.

После начала пожара, протестующие со стороны оппозиции принимали попытки защитить грузовики, однако они не принесли успеха.

По информации местных СМИ, гумпомощь не пережила пожара.

Также на границе Венесуэлы с Колумбией начались столкновения протестующих и полиции, в результате которых пострадали 285 человек.

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Военные применяли слезоточивый газ и нелетальное оружие, однако два человека погибли в результате столкновений.

37 пострадавших доставили в местные больницы.

К слову, один из генералов Венесуэлы призвал Николаса Мадуро сложить полномочия и покинуть страну.

Фото: José Trujillo Vera

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