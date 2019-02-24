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Протести на кордоні Венесуели: вантажівки з гумдопомогою спалили, є загиблі

На кордоні Венесуели і Колумбії спалили всі вантажівки, які доставляли гуманітарну допомогу.

Венесуела

Хуан Гуаїдо, який оголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели, повідомив у Twitter, що на кордоні країни з Колумбією скоїли підпал, в результаті якого згоріли вантажівки з гуманітарною допомогою.

Після початку пожежі, протестувальники зі сторони опозиції вдавалися до спроб захистити вантажівки, однак вони не принесли успіху.

За інформацією місцевих ЗМІ, гумдопомога не пережила пожежі.

Також на кордоні Венесуели з Колумбією почалися зіткнення протувальників і поліції, у результаті яких постраждали 285 осіб.

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Військові застосовували сльозогінний газ і нелетальну зброю, проте двоє людей загинули у результаті зіткнень.

37 постраждалих доставили у місцеві лікарні.

До слова, один з генералів Венесуели закликав Ніколаса Мадуро скласти повноваження і покинути країну.

Фото: José Trujillo Vera

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