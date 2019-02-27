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В Хмельницкой области трое мужчин забили до смерти буйного соседа

В населенном пункте в Хмельницкой области трое мужчин до смерти забили соседа, угрожавшего их матери.

скорая

В населенном пункте в Хмельницкой области трое мужчин до смерти забили соседа, угрожавшего их матери, говорится в сюжете передачи Надзвичайні новини.

Конфликт начался из-за угроз 50-летнего рома жительнице, живущей в соседней квартире. Женщина пожаловалась на сильный шум, и мужчина набросился на нее и начал душить. Ей удалось вырваться.

Женщина рассказала о случившемся своим сыновьям, которые пообещали разобраться.

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Втроем они забили мужчину до смерти. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Соседи же оправдывают убийц, а о погибшем отзываются негативно.

К слову, в Кривом Роге в ночь с 5 на 6 января судимый 40-летний мужчина нанес своему товарищу 60 ударов ножом.

Фото: dreamstime

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