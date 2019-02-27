У населеному пункті в Хмельницькій області троє чоловіків до смерті забили сусіда, який погрожував їх матері.

У населеному пункті в Хмельницькій області троє чоловіків до смерті забили сусіда, який погрожував їх матері, йдеться в сюжеті передачі Надзвичайні новини.

Конфлікт почався через погрози 50-річного рома жительці, що живе в сусідній квартирі. Жінка поскаржилася на сильний шум, і чоловік накинувся на неї і почав душити. Їй вдалося вирватися.

Жінка розповіла про те, що трапилося своїм синам, які пообіцяли розібратися.

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Утрьох вони забили чоловіка до смерті. Тепер їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сусіди ж виправдовують убивць, а про загиблого відгукуються негативно.

До речі, у Кривому Розі у ніч з 5 на 6 січня раніше судимий 40-річний чоловік завдав своєму товаришу 60 ударів ножем.

Фото: dreamstime