У населеному пункті в Хмельницькій області троє чоловіків до смерті забили сусіда, який погрожував їх матері.
У населеному пункті в Хмельницькій області троє чоловіків до смерті забили сусіда, який погрожував їх матері, йдеться в сюжеті передачі Надзвичайні новини.
Конфлікт почався через погрози 50-річного рома жительці, що живе в сусідній квартирі. Жінка поскаржилася на сильний шум, і чоловік накинувся на неї і почав душити. Їй вдалося вирватися.
Жінка розповіла про те, що трапилося своїм синам, які пообіцяли розібратися.
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Утрьох вони забили чоловіка до смерті. Тепер їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Сусіди ж виправдовують убивць, а про загиблого відгукуються негативно.
До речі, у Кривому Розі у ніч з 5 на 6 січня раніше судимий 40-річний чоловік завдав своєму товаришу 60 ударів ножем.
Фото: dreamstime