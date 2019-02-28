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Проверял тормоза: под Тернополем помощника машиниста задавил поезд

В 11.20 в Тернопольском районе помощник машиниста погиб под колесами поезда во время проверки его тормозной системы.

поезд

В 11.20 в Тернопольском районе помощник машиниста погиб под колесами поезда во время проверки его тормозной системы, сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

Поезд двигался по направлению Тернополь-Березовица.

Во время движения поезда машинист почувствовал проблемы в тормозной системе и попросил помощника исправить.

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Когда он проверял исправность тормозов, поезд тронулся. Мужчина погиб на месте.

На месте работала полиция. Следствие продолжается.

Напомним, в сентябре 2018 года на железнодорожном перегоне между станциями Дарница и Киев-Днепровская электричка насмерть сбила мужчину.

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