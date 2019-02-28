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Перевіряв гальма: під Тернополем помічника машиніста задавив потяг

Об 11.20 у Тернопільському районі помічник машиніста загинув під колесами поїзда під час перевірки його гальмової системи.

поезд

Об 11.20 у Тернопільському районі помічник машиніста загинув під колесами поїзда під час перевірки гальмівної системи, повідомляє прес-служба Нацполіції Тернопільської області.

Поїзд рухався у напрямку Тернопіль-Березовиця.

Під час руху поїзда машиніст відчув проблеми в гальмівній системі і попросив помічника виправити.

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Коли він перевіряв справність гальм, поїзд рушив. Чоловік загинув на місці.

На місці працювала поліція. Слідство триває.

Нагадаємо, у вересні 2018 року на залізничному перегоні між станціями Дарниця та Київ-Дніпровська електричка на смерть збила чоловіка.

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