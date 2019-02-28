Об 11.20 у Тернопільському районі помічник машиніста загинув під колесами поїзда під час перевірки його гальмової системи.
Об 11.20 у Тернопільському районі помічник машиніста загинув під колесами поїзда під час перевірки гальмівної системи, повідомляє прес-служба Нацполіції Тернопільської області.
Поїзд рухався у напрямку Тернопіль-Березовиця.
Під час руху поїзда машиніст відчув проблеми в гальмівній системі і попросив помічника виправити.
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Коли він перевіряв справність гальм, поїзд рушив. Чоловік загинув на місці.
На місці працювала поліція. Слідство триває.
Нагадаємо, у вересні 2018 року на залізничному перегоні між станціями Дарниця та Київ-Дніпровська електричка на смерть збила чоловіка.
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