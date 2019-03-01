Участились случаи, когда мошенники, маскируясь под коммунальщиков, грабят квартиры доверчивых украинцев.

Как отличить грабителя от настоящего коммунальщика – в сюжете Утра в большом городе.

История Светланы Пьяновой поучительна. Полгода назад к ней в квартиру позвонили якобы сотрудники коммунальной службы – для проверки счетчиков.

Никаких подозрений у нее не возникло, потому что на пороге стояла женщина.

– Я открыла дверь. Она заходит, поворачивается спиной. Ее лицо я так и не увидела. Забегает мужчина в маске, прижал меня к стене. Затем сразу второй. Меня связали, а затем повалили и мужа на пол, – рассказала пострадавшая.

Грабители забрали все сбережения, но женщина радуется, что хоть живы с мужем остались.

Она пережила инсульт и с тех пор никого не пускает на порог, а показатели счетчиков сообщает только через дверь.

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Как не стать жертвой псевдокоммунальщиков?

Эксперты говорят, что работники коммунальных учреждений действительно имеют право проверять показания счетчиков, но в то же время вы имеете конституционное право не пускать никого в свою частную собственность.

– Прежде всего вы должны убедиться в личности этого человека: кто это. Покажи мне свои документы, свой паспорт, – отметил эксперт по безопасности Руслан Сушко.

Однако такие удостоверения легко подделать, при этом в этой бумажке даже будет указано имя настоящего сотрудника учреждения.

Но от коммунальщика можно также требовать документ, на основании которого он пришел, то есть должно быть предписание.

Желательно знать телефоны всех коммунальных учреждений, обслуживающих ваш дом, и когда к вам придет такой гость, просто позвонить в службу, от которой представился коммунальщик.

– Если не знаете номера телефона, можете сделать имитацию. Вроде звоните и проверяете. Если этого коммунальщика как ветром сдуло, то знайте, что к вам приходил мошенник, – рассказал эксперт.

К слову, в Барселоне ограбили дом Жерара Пике и певицы Шакиры. Злоумышленники вынесли драгоценности, часы и украшения.