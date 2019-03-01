Почастішали випадки, коли шахраї, маскуючись під комунальників, грабують квартири довірливих українців.

Як відрізнити грабіжника від справжнього комунальника – у сюжеті Ранку у великому місті.

Історія Світлани П’янової повчальна. Півроку тому до неї в квартиру подзвонили нібито працівники комунальної служби – для перевірки лічильників.

Ніяких підозр у неї не виникло, бо на порозі стояла жінка.

– Я відкрила двері. Вона заходить, повертається спиною. Її обличчя я так і не побачила. Забігає чоловік в масці, притиснув мене до стіни. Потім відразу другий. Мене зв’язали, а потім повалили і чоловіка на підлогу, – розповіла потерпіла.

Грабіжники забрали всі заощадження, але жінка радіє, що хоч живі з чоловіком залишилися.

Вона пережила інсульт і відтоді нікого не пускає на поріг, а показники лічильників повідомляє тільки через двері.

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Як не стати жертвою псевдокомунальників?

Експерти кажуть, що працівники комунальних установ дійсно мають право перевіряти показники лічильників, але водночас ви маєте конституційне право не пускати нікого до своєї приватної власності.

– Перш за все ви маєте пересвідчитися в особі цієї людини: хто це. Покажи мені свої документи, свій паспорт, – зазначив експерт з безпеки Руслан Сушко.

Проте такі посвідчення легко підробити, при цьому у цьому папірці навіть буде вказано ім’я справжнього співробітника установи.

Але від комунальника можна також вимагати документ, на підставі якого той прийшов, тобто має бути припис.

Бажано знати телефони всіх комунальних установ, які обслуговують ваш будинок, і коли до вас прийде такий гість, просто подзвонити до служби, від якої представився комунальник.

– Якщо не знаєте номера телефону, можете зробити імітацію. Начебто дзвоните і перевіряєте. Якщо того комунальника як вітром здуло, то знайте, що до вас приходив шахрай, – розповів експерт.

До речі, у Барселоні пограбували будинок Жерара Піке і співачки Шакіри. Зловмисники винесли коштовності, годинник і прикраси.