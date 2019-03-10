9 марта в Черкассах проходили мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, во время которых представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену.

Обновлено 10.03. 2019. Количество полицейских, которые пострадали в стычке с активистами Нацкорпуса в Черкассах, возросло до 22 человек, 19 из них госпитализированы.

По факту инцидента открыто уголовное производство по двум статьям: ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

Напомним, Черкассах проходили мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, во время которых представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену.

Отмечается, что активисты провоцировали граждан га драку, применили к полицейским газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли файеры и попытались заблокировать кортеж Порошенко.

Исходя из необходимости организации безопасности, полицейским удалось оттеснить активистов.

Читайте: Высокоточное ракетное оружие сделает врага сдержаннее – Порошенко

Среди пострадавших начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.













В Черкассах произошли столкновения с Нацкорпусом, пострадали 22 полицейских / 3 фотографии

К слову, возле здания Администрации президента в Киеве также произошли столкновения между активистами Нацкорпуса и полицией.

Активисты пришли под Администрации президента с требованием наказать всех виновных в хищении оборонного бюджета.

Они пытались прорвать кордон, полицейские применили против активистов слезоточивый газ. Участники акции в ответ начали бросать дымовые шашки.

Напряжение быстро утихло, после вмешательства Полиция диалога.