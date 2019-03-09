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Факты / Украина

Высокоточное ракетное оружие сделает врага сдержаннее – Порошенко

Высокоточное ракетное оружие должно усилить обороноспособность Украины, заявил Петр Порошенко.

Высокоточное ракетное оружие сделает врага сдержаннее – Порошенко

Украина лишилась ограничений по дальности полета и мощности ракет и намерена вложить силы в развитие высокоточного ракетного оружия.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

– Повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся.

Лидер государства подчеркнул, что наведение высокоточного ракетного оружия в тыл врага “сделает агрессора сдержаннее”.

Порошенко напомнил, что с Украины сняты некоторые ограничения в связи с приостановлением Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выходом из него США.

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– Пускай враг об этом тоже знает, – заявил президент.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва начинает работы по созданию новых видов ракет.

Фото: Википедия 

Источник: Інтерфакс-Україна

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