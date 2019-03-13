В гватемальском городе Эскуинтла во время авиашоу разбился пилотажный самолет North American T-28 Trojan. В результате погибли два человека.

Авиашоу, во время которого и разбился самолет, проходило в центре города.

Об этом сообщает World news for all.

Зрители сняли на видео падение самолета. На кадрах видно, что самолет упал во время очередного воздушного маневра – во время “мертвой петли” у него отказал двигатель.

Два пилота погибли после госпитализации. При чем для одного из них это уже третья авиакатастрофа, до этого мужчине удавалось вырваться из рук смерти.

Однако крушение могло иметь более масштабные последствия, ведь самолет пролетел в считанных метрах над зрителями.

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К слову, в городе Мадейра (штат Огайо, США) самолет упал на жилой дом. В результате чего погиб пилот.