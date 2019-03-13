У гватемальському місті Ескуінтла під час авіашоу розбився пілотажний літак North American T-28 Trojan. У результаті загинули двоє людей.

Авіашоу, під час якого і розбився літак, проходило у центрі міста.

Про це повідомляє World news for all.

Глядачі зняли на відео падіння літака. На кадрах видно, що літак впав під час чергового повітряного маневру – під час “мертвої петлі” у нього відмовив двигун.

Два пілоти загинули після госпіталізації. При чому для одного з них це вже третя авіакатастрофа, до цього чоловікові вдавалося вирватися з рук смерті.

Однак аварія могла мати більш масштабні наслідки, адже літак пролетів у лічених метрах над глядачами.

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До речі, у місті Мадейра (штат Огайо, США) літак впав на житловий будинок. В результаті чого загинув пілот.