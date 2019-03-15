Врача облили неустановленным веществом возле больницы в Голосеевском районе Киева.
В Киеве 15 марта неизвестный облил неустановленным веществом врача, после чего его госпитализировали.
Сообщается, что пострадавшему плеснули в лицо.
Инцидент произошел возле клиники на улице Енисейской в Голосеевском районе столицы.
Личность нападавшего устанавливают, для чего правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения.
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В данный момент неизвестно, каким веществом облили врача, и какие травмы он получил.
Напомним, в Одесской области химическим веществом облили гражданина Италии.
Источник: Полиция
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