Лікаря облили невстановленою речовиною біля лікарні у Голосіївському районі Києві.

У Києві 15 березня невідомий облив невстановленою речовиною лікаря, після чого його було госпіталізовано.

Повідомляється, що потерпілому хлюпнули в обличчя.

Інцидент стався біля клініки на вулиці Єнісейській у Голосіївському районі столиці.

Особу нападника встановлюють, для чого правоохоронці оглядають місце події, опитують свідків та аналізують записи з камер відеоспостереження.

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Наразі невідомо, якою речовиною облили лікаря, та які травми він отримав.

Нагадаємо, на Одещині хімічною речовиною облили громадянина Італії.